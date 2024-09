Bistrot Trapiche Adega promove jantar com vinhos da Bodega Garzon

Ana Paula Oliveira - Foto: Reprodução

No dia 27 de setembro, às 20h, o Bistrot Trapiche Adega – localizado na Av. Lafayete Coutinho, no Comércio, em Salvador – vai promover o “Trapiche Experience”, um jantar harmonizado com vinhos da Bodega Garzon, do Uruguai. Na ocasião, o espaço vai receber a sommelier e embaixadora da vinícola Garzon, Ana Paula Oliveira.

Para o encontro especial, o Bistrot preparou um menu com: “Welcome Drink” incluindo Amuse bouche; Macaron de gorgonzola com parma dry; Gougere de queijo de cabra com gel de damasco; phyllo com chantilly de natas, brie e maçã caramelizada em tomilho; tudo harmonizado com o Garzon Pinot Grigio. Já o “1º Tempo” contará com Mousseline fria de couve flor com vieiras, azeite de clorofila e panchetta, harmonizado com o Garzon Single Vineyard Albariño.

O “2º Tempo” será com um Risoto de lagosta com peras tostadas e hollandaise de Grand Manier, harmonizado com o Garzon Reserva Pinot Noir Rose. Por sua vez, o “3º Tempo” vai trazer um Confit Du Canard em seu jus, com gnocchi na manteiga, noisette de salvia e pistache, tudo harmonizado com o Garzon Single Vineyard Tannat.

Para o “4º Tempo”, o espaço vai apresentar Pavlova com legere de baunilha, confitura de laranja navelina e pó de framboesas liodilizadas, hamonizado com Porto Croft Towny Reserve. Por fim, o “5º Tempo” terá um Cantuccini toscano de amêndoa e macaron cítrico, harmonizados com Limoncello Maria Candoca e uma Seleção de Chás.