Bruno Cartaxo palestra no Compol Bahia | A TARDE

O publicitário baiano Bruno Cartaxo será um dos palestrantes do Compol Bahia 2024, o maior evento de comunicação política e institucional do país. Com mais de 15 campanhas eleitorais no currículo, entre elas duas presidenciais no Brasil, em 2014 e 2022, Cartaxo falará sobre estratégias eleitorais e tendências do setor.

Essa e outras palestras acontecerão na próxima sexta, 22 de março, no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, e reunirá grandes personalidades do segmento no estado.

O Compol é realizado em várias cidades brasileiras e especialistas da comunicação política e institucional debatem acerca do cenário atual e futuro. Os últimos ingressos para a edição da capital baiana podem ser adquiridos no site oficial do evento.