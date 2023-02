Campeão do Premiere Fight League (PFL) curte Camarote Planeta Band

A disputa dentro do octógono elegeu Gerônimo Mondragon como campeão da 35ª edição do Premier Figth League (PFL) e, para comemorar sua vitória, ele escolheu, no sábado 18, o Camarote Planeta Band, no Carnaval de Salvador, para curtir o carnaval, ao lado do atleta do UFC, Leonardo Guimarães “Leleco”, e do tricampeão mundial de kickboxing e embaixador do esporte no Brasil, Joca Soares.



