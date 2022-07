Carlinhos Brown ganha título de embaixador do Instituto de Cegos

O Instituto de Cegos da Bahia (ICB) inicia nesta quarta-feira, 20, uma campanha de doações para ampliação de sua sede, localizada no bairro do Barbalho, em Salvador. O músico e multi-instrumentista Carlinhos Brown, que foi nomeado embaixador do instituto, apresentará a iniciativa à imprensa a partir das 15h30h, na sede do ICB.

A ação incentiva que a sociedade em geral, pessoas físicas e jurídicas, associações e entes públicos doem ou adotem um espaço da instituição, contribuindo com sua ampliação. O projeto compreende a construção do novo Centro Médico Oftalmológico, a ampliação do Centro de Reabilitação Visual, com sete novas salas de terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além de 15 novas salas de aula, com requalificação da Biblioteca com acervo Braille, requalificação do Laboratório de Inclusão Digital, reforma do Centro Esportivo e reestruturação das estruturas hidráulica e elétrica, comprometidas devido à idade do prédio, totalizando um custo de R$ 10 milhões.

“É uma honra fazer parte do Instituto, servir como Embaixador, e acompanhar de perto essa história de crescimentos e de buscas constantes por melhorias para a vida de tantas crianças, jovens e famílias que tanto nos ensinam com suas eficiências amorosas e perceptivas”, comemora Brown.