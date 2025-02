Carlinhos Brown recebeu Caetano Veloso e Tribalistas; veja fotos

Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

No último domingo (16), o palco do Candyall Guetho Square, em Salvador, recebeu uma grande celebração aos 40 anos do Axé Music com a edição de encerramento do “Axé 40 Brown”. No palco, o cantor, compositor e multi-instrumentista, Carlinhos Brown, dividiu o microfone com grandes artista da música brasileira. O primeiro a se encontrar com o Cacique do Candeal foi o cantor e compositor Caetano Veloso, que entonou sucessos de seu repertório para o público soteropolitano.

Em seguida, Brown promoveu um momento de reencontro ao reunir os Tribalistas no palco, ao chamar Marisa Monte e Arnaldo Antunes. No primeiro momento, Marisa que soltou a voz com o artista baiano e, logo depois, Arnaldo chegou para completar o trio que encantou a música brasileira com seus sucessos.

Veja fotos: