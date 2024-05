Carol Barreto participou de Avant Première da Casacor São Paulo | A TARDE

No último sábado, a capital paulista recebeu a Avant Première da CASACOR São Paulo 2024. O evento contou com a presença de diversos nomes da arquitetura e decoração do Brasil para apresentar uma prévia da mostra paulistana. Representado a Bahia na ocasião, Carol Barreto se encontrou com diversas personalidades do setor.

Trocando experiências com grandes arquitetos como David Bastos e Graziele de Caroli, gerente de franquias CASACOR, a arquiteta baiana pôde acompanhar alguns detalhes da realização da edição do evento deste ano, em São Paulo, que terá início na próxima terça-feira (21) e se encerrará no mês de julho.

Considerado o maior evento de arquitetura, arte, design e paisagismo das Américas, a CASACOR São Paulo chega em sua 37ª edição e apresentará diversos trabalhos de profissionais nacionais e internacionais do setor. Além de arquitetos e decoradores, diversas outras personalidades famosas costumam figurar no evento.

Publicações relacionadas