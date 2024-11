Celebração de 50 anos do Ilê Aiyê contará com presença de Carlinhos Brown

Carlinhos Brown - Foto: Léo Averso

Nesta sexta-feira (1º), o Ilê Aiyê vai celebrar seus 50 anos de história com um espetáculo cênico-musical na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Com direção de Elísio Lopes Jr., a ocasião vai trazer diversos convidados especiais para homenagear a beleza e força do primeiro bloco afro do Brasil. A iniciativa é um convite para reviver a trajetória de luta pela igualdade racial através da música, dança e cultura afro-brasileira.

Dentre os convidados, o Ilê anunciou a presença do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown para um momento dedicado à celebração dos tambores e à força da percussão da Bahia. Ao longo dos anos, o artista e o grupo realizaram diversas colaborações, compondo juntos e participando de shows e gravações. Durante o Arrastão da quarta-feira de cinzas no Carnaval deste ano, o cantor fez uma homenagem ao cinquentenário do bloco, reafirmando sua importância para a expansão do Axé Music.

O repertório fará uma verdadeira viagem pelas cinco décadas de existência da pérola negra do Curuzu, com clássicos que marcaram gerações e que irão emocionar o público. Além de Brown, nomes como Daniela Mercury, BaianaSystem, Orquestra Afrosinfônica, Aloísio Menezes, Beto Jamaica, Matilde Charles e Amanda Maria também vão celebrar junto com o Ilê.