Chef baiano assinou jantar de Réveillon de Vik Muniz em Salvador | A TARDE

Para celebrar a chegada do ano novo, o artista plástico Vik Muniz, acompanhado de sua esposa, Malu Barretto, realizou um jantar especial de Réveillon, no espaço cultural Passo, localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O chef Ícaro Rosa, nascido no Rio de Janeiro e radicado na Bahia, assinou o menu gastronômico da noite.

Responsável pelo Jiló, com unidades em Salvador e Itacaré, o chef baiano preparou um cardápio exclusivo para a ocasião, incluindo pratos novos e outros itens presentes nos menus de seus restaurantes. O jantar reuniu diversos convidados, que também prestigiaram algumas das obras do artista plástico presentes em seu ateliê, localizado no Santo Antônio Além do Carmo.