Chefs baianos estão entre os 100 melhores do mundo | A TARDE

Os chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que comandam o Origem, Ori, Mini Bar Gem e Segreto, em Salvador, foram eleitos os 74º melhores chefs do mundo, segundo o The Best Chef Awards, que divulgou a lista nesta segunda-feira, 20. Esta é a estreia deles no ranking, que este ano também estrelam no The Latin America’s 50 Best Restaurants, estando na lista de 51-100, ficando na 76ª colocação.

Fabrício e Lisiane abriram o Origem, no Caminho das Árvores, em 2016 como primeiro restaurante soteropolitano a servir exclusivamente menu degustação. Em 2018 eles abriram o Ori, no Horto Florestal, com uma proposta mais casual. Com cartas de drinques e menu de snacks, o Gem, foi aberto em 2020 e em 2022 foi a vez do Segreto Ristorantino, que traz a base da cozinha italiana para Salvador com exclusivos menus ítalo-baianos.

A votação da premiação é feita por 180 profissionais da gastronomia, entre jornalistas, críticos, blogueiros e fotógrafos. Primeiros são escolhidos novos candidatos e, posteriormente, os votantes escolhem os 100 melhores.