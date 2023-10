Claudia Giudice lança o livro “Sem Pai Nem Mãe”, em Salvador | A TARDE

Giudice descobriu simultaneamente que os pais estavam com cânceres em estágio terminal | Foto: Divulgação

Encarar a morte de um ente querido é inevitavelmente algo doloroso. Imagina duas? A dor é exponencialmente maior quando essas duas pessoas são os seus pais e as perdas acontecem em um curto intervalo de tempo, em meio à pandemia da Covid-19. Todo esse relato está no livro “Sem Pai Nem Mãe – Diário de Luto e de Amor” da escritora e jornalista Claudia Giudice, que será lançado em Salvador, no dia 25 de outubro, na Livraria Leitura, do Shopping da Bahia.

Giudice descobriu simultaneamente que os pais estavam com cânceres em estágio terminal. Ela transformou esse luto antecipado em um diário, quase em tempo real, das urgências, mas também dos momentos de felicidade entre a perda de seu pai, Paulo, e sua mãe, Marina, num intervalo de apenas seis meses. Com relatos que vão do primeiro susto ao último suspiro, passando pelos momentos mais íntimos em casa, no hospital, nas trocas de mensagens com amigos e nos próprios pensamentos.

Segundo ela, o livro nasceu do hábito, quase vício, que ela tem de escrever sempre que algo lhe aflige, preocupa ou dói muito. “Escrever é um jeito de colocar para fora o medo, os fantasmas, a preocupação, o sofrer. Em geral, funciona. Dessa vez, serviu de conforto no princípio”, conta a autora que depois da morte dos pais se mudou, de mala e cuia, para a Bahia em junho de 2020. Atualmente mora de frente para o mar em sua pousada em Arembepe.

“Decidi voltar à escrita porque percebi havia uma falta de informação muito grande sobre essa solidão”, afirma a escritora. Para ela, o lançamento de “Sem Pai Nem Mãe” não deixa de ser uma tentativa de dialogar com pessoas que passam, ou passaram, por essa vivência. “Eu acabei criando um livro que pode ajudar a quem esta experenciando algo semelhante ao que eu vivi. Só não vai perder pai e mãe, quem morrer antes. Então, é uma experiência que todos nós podemos viver”, completa.