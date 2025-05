Claudia Leitte faz show surpresa em casamento

Evento aconteceu no Hotel Rosewood - Foto: Divulgação

Depois de fazer uma apresentação na tradicional micareta da cidade de Feira de Santana, na Bahia, na última sexta-feira, 2, a cantora e compositora Claudia Leitte colocou os pés no jato e desembarcou em São Paulo, no último sábado, 3.

Por lá, a artista foi a atração surpresa de um casamento no Hotel Rosewood, considerado um dos melhores do mundo na América do Sul. Os noivos foram Carol Dubeux Paranhos e Lucas Cantarelli, que subiram ao altar na Capela Santa Luzia e receberam os convidados no salão de festas do Rosewood, que ganhou decoração assinada por Marcelo Franchello.

Além do show de Claudia, os convidados também puderam curtir a apresentação de Wesley Safadão.