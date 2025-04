Com show de Xanddy, Anitta reúne celebridades em festa de aniversário

Márcio Victor, Xanddy e Anitta - Foto: Reprodução | Instagram

Perto de completar 32 anos, a cantora e compositora Anitta realizou, na última quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro, mais uma festa em celebração ao seu aniversário, que é somente no dia 30 de março. Como de costume, a artista convidou o cantor Xanddy Harmonia para comandar a programação musical do evento, que ainda contou com a participação de Márcio Victor, do Psirico, e Jonathan Eskine. A festa reuniu uma gama diversa de personalidades nacionais. Nesta quinta-feira, 27, Anitta já se prepara para uma nova festa em sua casa.

Dentre atores, músicos, influenciadores e apresentadores, marcaram presença: David Brazil, Regina Casé, Rebeca León, Klara Castanho, Maisa, Bruna Griphao, Juliette, Dani Calabresa, Angelica, Luciano Huck, Sophie Charlotte, Xamã, Eduardo Sterblitch, Giovanni Bianco, Helô Rocha, Pabllo Vittar, Duh Marinho, MC Daniel, Lorena Maria, Bruno Matos (Blogueirinha), Tokinho, Yarley Ara, Fernanda Paes Leme e Mariana Ximenes.

Confira as fotos:

