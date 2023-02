Conheça os estilistas que fizeram os figurinos de Daniela Mercury

O Carnaval de Salvador foi uma celebração especial para a cantora Daniela Mercury. Em 2023, o álbum “O Canto da Cidade” completa 30 anos e para a comemoração em grande estilo, os estilistas Gustavo Silvestre e Kevin Germanier se uniram em mais uma collab – a primeira foi ano passado, na Paris Fashion Week – para desenvolver dois figurinos usados pela cantora.

Os looks foram confeccionados com materiais sustentáveis e reaproveitados, mesclados com o crochê feitos com os fios Liza e Susi, em cores vibrantes e brilhantes da marca Círculo.

Os dois figurinos usados pela artista no Carnaval foram desenhados em Paris pelo Kevin e produzidos em São Paulo, no Ateliê Ponto Firme.

Para a confecção das peças, Gustavo Silvestre contou com um grupo de 10 artesãs, composto por alunas trans, em situação de vulnerabilidade social, egressas de outros cursos realizados no espaço, e ainda alunas que estão propensas ao trabalho análogo à escravidão dentro da indústria da moda (imigrantes bolivianas) e uma aluna refugiada.

De acordo com Gustavo, Daniela Mercury deu a ele e à Kevin total liberdade criativa para desenvolver as peças e amou os looks.

"Cada prova de roupa ela se surpreendeu e ficou muito feliz com as produções. A peças foram lindas e diferentes, feitas a partir de alguns elementos sustentáveis ou reaproveitados que Kevin já usa em suas produções, como miçangas, plumas, tecidos e outros itens descartados pela indústria têxtil”, disse ele.