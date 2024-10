Coordenador de Medicina da UNIFACS vai realizar a abertura do Bahia Meeting Saúde

Victor França de Almeida - Foto: Divulgação

Formado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde, o médico endocrinologista Victor França de Almeida será um dos participantes do Bahia Meeting Saúde, que acontece no próximo dia 26 de setembro no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, reunindo apenas convidados. Atualmente Coordenador Acadêmico Medicina na Universidade Salvador (UNIFACS), já atuou também como professor universitário na área, além de seguir atuando como endócrino.

Sempre buscando mais conhecimentos, experiências e se manter atualizado nos assuntos que englobam a saúde, Victor está realizando um Mestrando Profissional em Tecnologia em Saúde, pela Bahiana, e possui MBA em gestão, em Saúde e economia comportamental. Além disso, já atuou em instituições como o Hospital Português e a Clínica da Obesidade, assim como, foi médico residente na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

No Bahia Meeting Saúde, Victor vai realizar a abertura do evento falando sobre as missões humanitárias da instituição e o perfil humanitário do médico. O encontro terá o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos” e reunirá representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado. O evento será realizado pelo Grupo A Tarde e pelo Anota Bahia.