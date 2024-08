Daniel Cady tem encontro com baleias-jubartes

- Foto: Reprodução / Redes sociais

Nesta segunda-feira (29), o nutricionista Daniel Cady teve uma manhã um tanto quanto inusitada. Enquanto realizava uma sessão de treino cotidiana de canoa havaiana perto de casa, nas águas da Baía de Todos-os-Santos, o marido de Ivete Sangalo, se encontrou com duas baleias-jubarte que estavam nadando junto ao remo em que ele estava navegando. “Tomei um susto primeiro né. Quando tava vindo bem no rasinho, elas soltaram o esguicho e eu fui me aproximando”, relatou em suas redes sociais.

Segundo Daniel, após perceber a presença das baleias, ele se aproximou para mostrar a elas que estava ali e uma delas se inclinou e acenou com a nadadeira lateral. Neste momento, o nutricionista ficou apenas as observando e aproveitando o momento. Logo depois, as seguiu em direção ao Farol da Barra, onde elas mergulharam e seguiram ao alto mar por debaixo d’água.

“Nessa hora percebi que elas não estavam muito a fim de me encontrar, então remei de volta para casa eufórico, parecendo uma criança, doido para contar para todo mundo aquela experiência mágica”, escreveu Cady que, por coincidência do destino, recebeu um vídeo flagrando o momento com os animais gravado por Verônica Cunha Guedes, de um apartamento na Mansão Wildberger. “Estou aqui em êxtase”, comemorou Daniel Cady, que desde criança sempre teve uma relação intensa com o mar.

Vale lembrar, que está aberta a temporada do turismo de observação de baleias-jubartes, período onde elas migram das águas frias da Antártica para se reproduzirem nas águas quentes do inverno do Nordeste brasileiro. As baleias-jubarte buscam temperaturas mais elevadas para o acasalamento por preferirem que os filhotes iniciem seu desenvolvimento em águas mais quentes. Além disso, o Brasil vem registrando um aumento nas aparições dos animais em águas brasileiras.