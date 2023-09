Daniela Alencar comemorou 30 anos, reunindo família e amigos em festa

O final de semana foi de festa para Daniela Alencar. Apesar de completar seus 30 anos, nesta segunda-feira, 4, foi no último sábado, 2, que ela reuniu familiares e amigos para celebrar a data especial. Ao lado do namorado Diego Passos, a arquiteta brincou dizendo que a única parte boa de ‘fazer os 30, é comemorar os 30’. Estiveram por lá: Leo San Paralelo, sua dupla à frente do Tag Cast, além de Carlos Amorim, José Araújo e Matheus Freitas, nomes que lideram a CASACOR Bahia, mostra que a profissional tem participado atualmente.



Publicações relacionadas