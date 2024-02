Daniela Mercury é confirmada em festival de Jazz nos Estados Unidos | A TARDE

No último domingo, 18, o Montreux Jazz Festival Miami divulgou que a cantora e compositora baiana, Daniela Mercury, está confirmada entre os nomes da line-up.

O evento vai acontecer no dia 02 de março no bairro Coconut Grove, em Miami, nos Estados Unidos. No post de anúncio, o festival a enalteceu e deu as boas vindas à grade.

“Com mais de 11 milhões de discos vendidos, 14 vezes no top1 das paradas de sucesso do Brasil, e ganhadora do Grammy Latino-americano, só tem uma Rainha do Axé”, escreveram.

Além disso, Daniela não é a única brasileira que se apresentará no dia. No início de fevereiro, o evento confirmou a presença de Seu Jorge, como uma das atrações. Na ocasião, os dois artistas vão levar a cultura do Brasil para além das fronteiras, com interpretações e suas composições.