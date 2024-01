DJ e produtor Pedro Sampaio visita Léo Santana em Salvador | A TARDE

Apesar de uma agenda lotada de compromissos neste verão, o DJ e produtor Pedro Sampaio visitou Léo Santana, durante sua passagem na capital baiana. No encontro, realizado na última segunda-feira 15, os artistas se encontraram e fizeram uma noite regada a música na casa do cantor baiano. Em 2022, a dupla realizou uma parceria e lançou a canção “Não Se Vá”.

Pedro Sampaio aproveitou um curto período de folga para visitar a capital baiana e esteve em algumas praias da cidade, durante a sua estadia. O artista voltará a realizar shows no dia 18 de janeiro na região Sudeste e estará se apresentando em camarotes no Carnaval de Salvador no dia 11 de fevereiro.