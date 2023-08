Eduarda Galvani vai assinar o vestido de casamento de Pati Guerra

A influencer Pati Guerra e o músico Rafa Marques vão se casar em dezembro deste ano, em Salvador. A cerimônia religiosa e a festa, que inicialmente aconteceriam na Itália, prometem reunir inúmeros convidados na capital baiana, entre artistas e empresários. Esta semana, a noiva revelou, através das redes sociais, que a designer Eduarda Galvani, do Rio Grande do Sul, é quem vai assinar o seu vestido. “Conheci Duda pelo Instagram e tive uma identificação muito grande pelo estilo mais minimalista dela”, disse Pati.

Localizado em Porto Alegre, o ateliê da designer produz peças de alta costura para noivas e debutantes. Suas criações já estrelaram capas de diversas revistas de moda, como L’Officiel, Glamour e Bazaar, além disso, personalidades como Camila Coutinho e Juliana Paes já surgiram com looks assinados pela estilista. “Nossos trabalhos buscam refletir a essência de algo que não retrocede, somente avança. Seja no croqui, na cadeia ou na forma de fazer negócios, temos a ânsia de representar o que sonhamos”, diz Galvani.