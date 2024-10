“Estamos trabalhando para uma vacina contra o câncer de mama”, afirma Roberto Badaró

Dr. Roberto Badaró é infectologista - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira (26), o Grupo A TARDE e o Anota Bahia promoveram mais uma série de encontros empresariais com foco em temas de relevância na atualidade. O Bahia Meeting Saúde aconteceu no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, e reuniu representantes da medicina, empresários, CEOs e outros agentes do setor, discutindo o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”.

Na ocasião, a reportagem do site conversou com o médico infectologista, PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas, pesquisador chefe e professor titular do Instituto SENAI de Inovação em Saúde do CIMATEC, Roberto Badaró, que também palestrou no evento. Durante a conversa, ele ressaltou a importância das vacinas contra o Covid-19, para o fim da pandemia, e o papel das tecnologias no rápido processo de fabricação dos antídotos. “Isso é devido ao grande avanço que nós tivemos na obtenção de vacinas. Para você ter ideia, a vacina contra poliomielite levou mais de 50 anos para a gente conseguir”, comparou.

Em outro momento, ele explicou que a partir da tecnologia de RNA mensageiro, que permite que os laboratórios sintetizem proteínas específicas, novas vacinas serão lançadas. “Por exemplo, no CIMATEC, eu vou começar a trabalhar com uma vacina contra o Câncer de Mama. Para você ter ideia, a terceira causa maior de mortalidade de mulheres é o tumor de mama. Hoje, com essa tecnologia de RNA mensageiro, nós podemos ter uma vacina contra um antígeno que parece em todas as mulheres que têm câncer de mão”, revelou Badaró.

Já na palestra, o médico infectologista abordou a importância do uso do canabidiol (CBD) para fins medicinais e terapêuticos. Badaró foi convidado ao seminário pela CBDMed Brazil, empresa importadora e distribuidora de produtos à base de Cannabis medicinal no Nordeste.

O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.