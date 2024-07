Estilista baiana lança coleção inspirada na obra de Conceição Evaristo

Carlos Cruz, Mônica Anjos, Clarindo Silva, Conceição Evaristo e Virgínia Rodrigues - Foto: Tati Freitas e Lucas Assis

No último sábado (13), a estilista Mônica Anjos lançou sua mais nova coleção com evento no Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira (Muncab), em Salvador. A “Olhos D’Agua”, é inspirada na obra de Conceição Evaristo, imortal pela Academia de Letras de Minas Gerais, e mostra a fusão entre moda e literatura que tanto representa as vivências e a ancestralidade do povo preto brasileiro.

Na passarela, estavam as estampas criadas por Júnior Pakapym, os acessórios de Gabriela Santos e AfrotiK, além de bolsas de Andréia Brasis, que deram mais essência a coleção da estilista. O casting foi assinado por Carlos Cruz, o Styling por Samantha Urban e a lista de convidados por Uran Rodrigues. Já o catering ficou sob os cuidados da Mãe Comida Afetiva e do Jiló Restaurante.

Na ocasião, personalidades como a cientista Jaqueline Goes, as empresárias Loo Nascimento e Mani Reggo, o mestre Clarindo Silva, a cantora Ana Paula Albuquerque, a jornalista Wanda Chase e Josi Querino estiveram na passarela e contemplaram Yayá Massemba, de Roberto Mendes e Capinan, cantada em capela por Virgínia Rodrigues e momentos únicos de Manuela Rodrigues com interpretações dos escritos de Conceição.