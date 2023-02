Estilistas da marca Meninos Rei desfilam na Mangueira

A Meninos Rei, marca baiana assinada pelos irmãos Céu e Junior Rocha, deu um show de representatividade no desfile da Estação Primeira de Mangueira, que aconteceu na madrugada desta segunda, 20, no sambódromo do Rio de Janeiro.

Eles desfilaram em carro de destaque que traziam imaginações e recriações da África, através dos cortejos negros do carnaval da Bahia. Quem esteve na Sapucaí pôde perceber o colorido das 80 mulheres da comunidade preenchendo a ala das baianas com DNA da Meninos Rei. A escola escolheu a marca baiana para assinar a estampa de uma das suas alas mais importantes.

Referenciadas no poder feminino que rege o universo, as estampas foram inspiradas em Oxum, mãe da fertilidade e doçura, junto ao segredo das quartinhas, objeto sagrado essencial nos ritos e cerimônias do Candomblé. A execução da ideia para o digital ficou por conta do designer Levi Cintra.

“Foi um dos momentos mais importantes das nossas carreiras, estar em destaque no carro que fez uma homenagem aos blocos afros, da beleza e força que eles carregam. Estamos honrados em cantar e contar a história do nosso povo através desse grande espetáculo que foi o desfile. Estávamos ansiosos para viver esse momento, a expectativa era imensa”, contaram eles.