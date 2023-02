Exposição de Carnaval vai ser exibida em outdoors

A exposição de imagens do Carnaval 2023 da equipe do fotógrafo Fred Pontes voltará as ruas em março deste ano. As imagens ficarão instaladas em outdoors nas principais avenidas da capital baiana, em uma parceria com a empresa Leo Tear Outdoor.

A equipe de fotografia esteve presente em todos os principais circuitos da folia (Dodô, Osmar e Batatinha), registrando artistas e profissionais que trabalham na festa momesca, resgatando a alegria do povo em busca de diversão.

A exposição vai contemplar painéis físicos e eletrônicos, durante quinze dias. “Depois do sucesso atingido em 2018, voltamos com um projeto mais completo. Registramos também todas as apresentações do carnaval de rua e do Pelourinho”, nos disse Fred.

Algumas marcas parceiras, que patrocinaram a equipe durante a ida a capital baiana, estarão apoiando a exposição, como Colchões Ortobom, Mirante da Rocinha e Campista Alimentos.