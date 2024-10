Felipe Pinho, diretor médico da Uroclínica da Bahia, celebra importância do Bahia Meeting

O urologista Felipe Pinho - Foto: Renata Marques | Anota Bahia

O urologista e diretor médico da Uroclínica da Bahia, Felipe Pinho, destacou a importância do Bahia Meeting Saúde, promovido pelo Grupo A TARDE e Anota Bahia, que aconteceu nesta quinta-feira, 26, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador. Reunindo representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras de destaque no setor da saúde, o encontro focou no futuro do setor nos próximos dez anos.

“É um evento muito importante para trazer a conexão entre vários players da medicina na Bahia. Vivemos num contexto de inovação e tecnologia, com uma nova percepção de acolhimento ao paciente. Portanto, podemos compartilhar, no evento, experiências e trazer novas perspectivas — sempre lembrando que, quanto mais tecnologia, maior a necessidade de um acompanhamento próximo, humano”, afirmou Felipe Pinho.

O evento reforçou a relevância de compartilhar experiências e discussões sobre os desafios e avanços que permeiam a saúde na Bahia e no Brasil, apontando caminhos para uma evolução que combine inovação com cuidado humanizado.

O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.