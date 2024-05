Fernanda e Bia Bahia celebraram aniversário duplo com big-festa em Sal | A TARDE

Mãe e filha, Fernanda e Bia Bahia, brindaram suas novas idades, juntas, neste final de semana, em Salvador. A grande festa aconteceu na Chácara Baluarte e durante 12 horas, contou com shows de 04 bandas – dentre elas, Filhos de Jorge, Máquinas na Pista e Negra Cor, além de DJs. As aniversariantes usaram vestidos assinados por Elcimar Badu e curtiram muito o agito com dezenas de convidados. Todo o projeto, decoração e gastronomia foram de Douglas Campos. “Comemorar faz parte da vida e devemos celebrar todo o nosso sucesso. Até porque, a comemoração serve de estímulo para novas conquistas”, disse Fernanda Bahia.



Publicações relacionadas