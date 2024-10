Flávia Badaró destaca papel da CBDMed Brazil no Bahia Meeting Saúde

Flávia Badaró (à direita) - Foto: Anota Bahia

Flávia Badaró, gestora da CBDMed Brazil, marcou presença no Bahia Meeting Saúde, evento promovido pelo Grupo A TARDE e Anota Bahia nesta quinta-feira, 26, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador. A CBDMed Brazil, pioneira na importação e distribuição de produtos à base de Cannabis medicinal no Nordeste, trouxe à tona discussões sobre a longevidade, associativismo, inteligência artificial na medicina e os crescentes benefícios da Cannabis para uso medicinal.

“Eventos como esse trazem discussões importantíssimas. Hoje a CBD Med vai colocar em evidência questões como longevidade, associativismo, inteligência artificial na medicina e o crescimento e benefício da Cannabis para uso medicinal”, afirmou Flávia Badaró.

Badaró também celebrou a oportunidade de participar de um evento que reúne influenciadores e tomadores de decisão na área da saúde. “A CBDMed, uma distribuidora e importadora de produtos, celebra a realização do Bahia Meeting, onde a gente consegue juntar convidados tão importantes que representam e influenciam tanto a opinião quanto a visibilidade de questões centrais para a saúde em todas as suas dimensões.”



A gestora da CBDMed Brazil destacou ainda a importância de quebrar preconceitos em torno do uso da Cannabis medicinal. “Nossa participação também é importante para quebrar e desmistificar preconceitos que ainda existem quando surge o tema da Cannabis. Hoje já não é possível questionar a eficiência desse tipo de tratamento. Por isso o tema deste Bahia Meeting é tão essencial, e que ele possa se estender para outras edições.”

O Bahia Meeting Saúde reuniu médicos, gestores e empresários para debater os rumos da saúde na Bahia nos próximos anos, abordando temas inovadores que estão moldando o futuro do setor. O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.