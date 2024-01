Ginno Larry confirma nova edição da Festa de Iemanjá do Nank | A TARDE

No coração do Rio Vermelho, onde acontecem todas as festividades do Dia da Rainha do Mar, o Nank Gastrôbar vai realizar a 2ª edição da sua Festa de Iemanjá, no dia 02 de fevereiro, a partir das 15h, em Salvador.

O evento, uma parceria do promoter Ginno Larry com a empresária Iamna Smarcevski, contará com shows de Lucas, Lutte e apresentação do DJ Roger n’Roll.