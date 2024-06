Giovanna Antonelli está circulando em Salvador. Veja detalhes! | A TARDE

Na última segunda-feira, 27, a atriz e empresária Giovanna Antonelli desembarcou em Salvador e está circulando pontos da cidade. A artista está hospedada no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, e curtiu a noite na piscina do rooftop, acompanhada de amigas.

Nesta terça-feira, 28, a atriz aproveitou um pouco a paisagem soteropolitana na região do Comércio.

Além disso, ainda nesta terça-feira, às 19h, ela realizará uma palestra no “Empretec Experience“, um evento promovido pelo Sebrae, que acontecerá no centro de eventos Cecba, no Costa Azul. O encontro promete ser uma noite de conhecimento, renovação e transformação, apresentando o melhor do empreendedorismo e das características comportamentais que diferenciam os grandes líderes.

Publicações relacionadas