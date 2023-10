Grace Gianoukas vai apresentar a peça “Nasci pra ser Dercy” | A TARDE

O monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX. Ela faleceu há 15 anos, aos 101 anos, sem que jamais tenha havido nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse. Nos dias 10, 11 e 12 novembro, o espetáculo chega a Salvador, com três apresentações no Teatro SESC Casa do Comércio.

Dercy não cabia em rótulo algum, e é assim que o público pode esperar o espetáculo. O texto busca unir o apelo popular e o seu carisma a uma profunda pesquisa que mostra a importância, muitas vezes ignorada, da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina, bem como sua inquestionável singularidade.

Desbocada e defensora da mais profunda liberdade, era muito recatada em sua vida íntima, chegando a se casar e enviuvar anos depois ainda virgem. Contestava frontalmente a censura da ditadura militar, mas se recusava terminantemente a levantar bandeiras políticas específicas que não fossem a da irrestrita liberdade e do respeito a todas as formas de existir.