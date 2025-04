Grávida, Carol Peixinho celebrou aniversário de 40 anos com big-festa em Salvador

Thiaguinho e Carol - Foto: Reprodução

No último sábado, 12, a Casa Baluarte, em Salvador, foi palco de uma grande comemoração pelos 40 anos da influencer Carol Peixinho. Ao lado do marido, o cantor Thiaguinho, ela recebeu diversos amigos para celebrar a vida – e a gravidez, com shows das bandas Araketu e Guig Ghetto, que também tiveram participação do cantor Péricles.

“Caramba, eu consegui fazer essa festa, juntar as pessoas que eu amo, que fizeram parte desses quarenta anos. Estou muito feliz”, disse ela.