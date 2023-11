Guarajuba: Vintage Culture é anunciado como atração de final de ano | A TARDE

A edição de 2023 da festa “Guarajuba Sunrise”, que vai acontecer no dia 30 de dezembro, a partir das 20 horas, em Guarajuba, no litoral norte da Bahia, contará com a apresentação de um dos maiores nomes da música eletrônica do Brasil e do mundo: o Dj e produtor musical Vintage Culture. O artista já esteve presente em outras edições do evento.

Além dele, também se apresentam por lá: Full Mode, JORD e Doozie. Tudo isso dentro de um ambiente confortável, de fácil acesso, com gente animada e alto astral. Os ingressos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 09 de novembro (quinta), a partir das 12 horas, e poderão ser adquiridos através do site Ticket Maker.