Historiador francês participará de evento sobre cinema em Salvador

Noel Herpe vai realizar palestras em algumas cidades brasileiras - Foto: Divulgação

Baseado em seu livro mais recente, “Travestissons-nous” (“vamos nos travestir”, em tradução livre), Noel Herpe vai realizar palestras em algumas cidades brasileiras, incluindo Salvador. A história e a imagem do travesti no cinema será o tema central de sua apresentação, que acontecerá em 12 de setembro, no Saladearte Cinema do Museu.

A obra produzida pelo historiador e escritor francês possui forte ligação com a diversidade, fomentando discussões acerca de temáticas LGBTQIAPN+. Em sua palestra, Herpe deve abranger o retrato de alguns personagens e analisar a construção da imagem de um grupo, marginalizado por muito tempo nas artes e na sociedade, como um todo.

Com contribuições para diversos veículos de comunicação franceses, Noel Herpe atua como professor de cinema na Universidade de Paris VIII. Além da capital baiana, o historiador também apresentará sua palestra em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, entre os dias 10 e 17 de setembro.