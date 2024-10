Inauguração do Pala 7 e lançamento do Livro Casa Conceito reuniu convidados no Centro Histórico

- Foto: Renata Marques/Anota Bahia

A mostra Casas Conceito foi o palco da inauguração do Restaurante Pala7, do chef Claude Troisgros, com projeto de Nathalia Velame e Marcus Barbosa, no rooftop do Palacete Tira-Chapéu, e do lançamento de mais uma edição do Livro Casas Conceito, em um evento para convidados, na noite desta segunda-feira (07).

Além da obra produzida por Andrea Velame, uma apresentação musical de Jau também se destacou como atração da noite. O cantor apresentou um repertório especial para o momento, que contou com a presença de diversos profissionais da decoração e demais convidados.