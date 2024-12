Inauguração do Preta Tira Chapéu reúne personalidades no Centro Histórico de Salvador

Angeluci Figueiredo e Chico Marrara - Foto: Lucas Assis

Na noite da última terça-feira (26), a chef Angeluci Figueiredo, a Preta, inaugurou oficialmente o restaurante Preta Tira-Chapéu, localizado no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, em Salvador.

Assim como nas suas duas outras unidades, na Ilha dos Frades e no Museu de Arte Contemporânea, Preta aposta nas artes visuais e culinárias, com as paredes repletas de obras de diversos artistas baianos, como Iuri Sarmento e Sergio Rabinovitz.

Bruca Goelzer | Foto: Lucas Assis

Camila Marinho | Foto: Lucas Assis

Fernanda Lins e Rafael Cal | Foto: Lucas Assis

Luciana Mastique e Ricardo Silva | Foto: Lucas Assis

Marcelo Lemos e Carina Matos | Foto: Lucas Assis

Mauricio Lins e Manuela Andrade | Foto: Lucas Assis

Malu Fontes | Foto: Lucas Assis

Fausto Franco | Foto: Lucas Assis

Cris Visnevski | Foto: Lucas Assis

Angeluci Figueiredo e Chico Marrara | Foto: Lucas Assis

No cardápio, a chef resgata e homenageia lugares e personagens que povoaram a primeira rua do Brasil. Com capacidade para 80 pessoas, o espaço é assinado pelo arquiteto Marcus Barbosa e consolida o restaurante no roteiro gastronômico do Centro Histórico.