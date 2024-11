Instituto de Cegos da Bahia vai receber noite beneficente com moda, arquitetura e design

Milena Saraiva e Jeferson Ribeiro - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (24), a arquiteta Milena Saraiva e o estilista Jeferson Ribeiro vão promover uma noite beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), localizado no Barbalho, reunindo um grupo seleto de convidados. Na ocasião, Jeferson vai apresentar uma peça feita sob medida com o novo tecido italiano Milano da Hunter Douglas, líder mundial no mercado de cortinas e persianas, lançado neste ano na São Paulo Fashion Week (SPFW).

A peça será leiloada durante a noite especial e representa a fusão entre moda e arquitetura, transformando um tecido normalmente associado a cortinas em uma obra de arte vestível. Com 100% de poliéster, o Milano se destaca por sua resistência e durabilidade, características que o tornam ideal tanto para a moda quanto para a decoração de interiores. “A roupa é uma habitação de memórias. Cada experiência é um rito construído a partir das vivências, assim como acontece na elaboração de um projeto arquitetônico”, conta Jeferson.

O momento não vai apenas arrecadar fundos para a causa, mas também celebrar a força da comunidade em criar mudanças significativas. Milena, que também vai utilizar a peça no evento, destaca a importância da solidariedade. “Essa noite é uma celebração do que podemos realizar juntos. Unir a arquitetura, moda e design em prol do Instituto de Cegos da Bahia é um privilégio. Vamos juntos transformar vidas”, afirma a arquiteta.

A iniciativa conta com parceria da empresa Quatro Estações Decorações, que atua fortemente no segmento de decoração com cortinas, persianas e soluções de áreas externas da Hunter Douglas. A arrecadação total do leilão da peça de Jeferson Ribeiro será integralmente destinada ao Instituto de Cegos da Bahia, contribuindo para o desenvolvimento de projetos e ações que transformem a vida de pessoas com deficiência visual.