Ítalo Coutinho celebrou aniversário com festa em Salvador

Na última segunda-feira (20), o cantor e compositor, Ítalo Coutinho, ex-integrante da boy band brasileira, Dominó, celebrou mais um ano de vida com uma festa especial na Ilha de Itaparica, na casa de praia de Mônica e Marcelo Sacramento, seus amigos de longa data. Reunindo convidados e familiares, o evento foi de muita alegria e energia durante todo o dia, começando de manhã e invadindo a noite em Salvador. A gastronomia foi comandada por Fernanda Possa e o bolo, confeitado com elementos que se referem ao mar, foi confeccionado por Ivana Calumby.

“Quero agradecer a Mônica Bacelar, Marcelo Sacramento e Fernanda Possa por todo amor e cuidado que tiveram comigo e com meu amor. David Melo, obrigado meu Dindo por todo carinho e a decoração! Ivana Calumby gratidão amiga, bolo super delicioso e do jeitinho que pedi. Agradeço por todas as lindas mensagens que recebi pelo meu aniversário”, escreveu Ítalo nas redes sociais.