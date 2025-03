Jerônimo Rodrigues prestigiou o Camarote Brown by Licia Fabio

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia - Foto: Renata Marques

Presente em um dos principais circuitos do Carnaval de Salvador, o Camarote Brown by Licia Fabio leva vibração, alegria e o Candyall Guetho Square para a festa. Este ano, em sua segunda edição, o camarote volta a ocupar o espaço do Barravento, perto do mar e com vista panorâmica para o circuito Dodô (Barra/Ondina). O local é considerado o ponto de encontro entre artistas, empresários, personalidades, amantes da folia e foi prestigiado pelo governador Jerônimo Rodrigues.