Kiko Silva vai lançar livro de fotografias com registros da Chapada | A TARDE

Livro tem registros inéditos da Chapada Diamantina | Foto: Divulgação

A nova obra de Kiko Silva, terceira de uma série de cinco, que visa descortinar os paraísos da Bahia, será lançada em novembro deste ano. Com um evento que vai reunir convidados, no Shopping da Bahia, o empresário, publicitário e fotógrafo vai apresentar um livro com registros inéditos da Chapada Diamantina, fruto de viagens que ele fez pela região nos últimos anos. “Tem a Chapada Diamantina inteira no livro. Uma viagem por todos os cantos desse lugar maravilhoso e com uma riqueza natural lindíssima!”, nos disse Kiko. “O primeiro livro eu fiz todo o litoral da Bahia, de Mucuri a Mangue Seco. O segundo foi toda a Baía de Todos-os-Santos. E agora a Chapada Diamantina”, completou ele.