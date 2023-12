Lançamento de livro e exposição sobre Voltaire Fraga reuniu convidados | A TARDE

As imagens do cotidiano da Salvador do século passado e os elementos culturais que formaram a Bahia, como as paisagens urbanas e naturais, as festas populares e os seus personagens, são o tema central do livro e exposição “Voltaire Fraga – Uma Bahia em Movimento”, que celebra a vida e obra do fotógrafo baiano, que foram lançadas ontem (13), na Alban Galeria, por Roberto Alban.

Ao longo de 240 páginas, o livro registra a produção do artista e suas diversas fases, mesclando imagens com uma fortuna crítica de textos de pessoas que conviveram com ele, além da produção de um relato biográfico inédito que contextualiza sua vida pessoal e trabalho. Já a exposição reúne 30 quadros de tamanhos variados, divididos nos mesmos quatro temas que inspiraram o livro: cidade, trabalho, festa e personagens.

A curadoria é de Marcelo Campos, curador-chefe do Museu de Arte do Rio e doutor em Artes Visuais. No lançamento, ele se uniu ao historiador Francisco Senna para uma palestra a respeito do projeto e do trabalho do artista. A mediação foi de André Portugal, sócio-diretor da P55 Edição, responsável pelo lançamento do livro.