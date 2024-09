Leila Brito e Mauro Adan são confirmados no Bahia Meeting Saúde

Leila Brito e Mauro Adan - Foto: Reprodução

O Grupo A Tarde e o Anota Bahia vão realizar o Bahia Meeting Saúde. Desta vez, a série de encontros, que já discutiu temas como Sustentabilidade e Agronegócio, terá como objetivo discorrer sobre “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”.

O evento exclusivo acontecerá no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira), no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador (BA), reunindo apenas convidados, entre representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado.

No encontro, quatro palestrantes vão participar de um talk que discorrerá sobre a os desafios, as evoluções e previsões que englobam a saúde atualmente, na Bahia e no Brasil.

Dentre os nomes que vão liderar o bate-papo, estarão médicos e gestores das maiores empresas e associações do nicho, a exemplo de Leila Brito, que é Gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira e de Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB).