Lila Moraes recebeu convidadas para experiência em joalheria de SP | A TARDE

Um pequeno grupo da Bahia, convidado pela promoter Lila Moraes, desembarcou ontem (18), em São Paulo, para uma experiência especial da Tiffany & Co. A tradicional joalheria norte-americana apresentou sua nova coleção, intitulada Lock 2.0, no Shopping Cidade Jardim, em uma visita pela loja, seguida de almoço no Restaurante Makoto. Fernando Torquatto participou do evento, comandando um talk sobre beleza e tendências.

Aurora Mendonça, Michelle Marie Magalhães, Raquel Brito, Bárbara Benevides e Lara Ribeiro integraram o time presente, assim como Andrea Tosta, Manuela Maya e Fátima Mendes. A Tiffany & Co. fez questão de cuidar da locomoção e hospedagem de todas as convidadas, na capital paulista. Hoje (19), um novo grupo vai participar da mesma experiência e o projeto deve se repetir por outras metrópoles, no decorrer dos próximos meses.