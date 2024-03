Lila Moraes vai comemorar aniversário no rooftop do Fasano Salvador | A TARDE

Direto de São Paulo, a promoter e advogada Lila Moraes já começou a disparar o “save the date” do seu aniversário. A comemoração será no dia 23 de março (sábado), no rooftop do Hotel Fasano, em Salvador, onde a aniversariante irá reunir diversos amigos empresários e da justiça.

Lila, que tem feito um trabalho de relações públicas ligado a grandes marcas, tanto na Bahia quanto no eixo Rio-SP, também assumiu recentemente uma coluna social na Tribuna da Bahia, um dos veículos mais tradicionais do estado, intitulada “Na Mídia com Lila”.