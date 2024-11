Luciana Villas Boas assume diretoria da Abrape Bahia

Luciana Villas Boas - Foto: Divulgação

Com 11 anos de experiência atuando como CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador, Luciana Villas Boas é a nova diretora regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape Bahia). A executiva atuou como diretora de Projetos Especiais da Prefeitura de Salvador em 2013 e irá contribuir para a associação com sua expertise em planejamento estratégico, reestruturação de processos, orçamentos e gestão de pessoas.

Com a nova posição, essa será a primeira vez que Luciana estará à frente de uma associação. A CEO celebra o reconhecimento e o convite feito pela Abrape Bahia, dando destaque à importância do trabalho realizado pela Abrape Nacional, liderada por Doreni Caramori. “Atuarei na regional com a missão de continuar com o legado deixado até o momento e fortalecerei a entidade com a minha visão estratégica para gestão e entretenimento. Quero trazer mais capacitação profissional e segurança jurídica ao setor”, conta Luciana Villas Boas sobre os planos para o setor de eventos estadual.