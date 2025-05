Mara Mendonça vai celebrar seus 50 anos com festa exclusiva

A empresária Mara Mendonça - Foto: Renata Marques / Divulgação

A empresária Mara Mendonça, que comanda as operações do Restaurante Pedra do Mar, no Rio Vermelho, em Salvador, vai celebrar seus 50 anos com uma festa intimista, na noite de 29 de maio, reunindo apenas amigos e familiares.

O agito, que acontecerá no próprio empreendimento gastronômico, seguirá o dress code onde todos os convidados devem vestir branco.

“Vou celebrar com tudo que mais amo: elegâncias, boas companhias e um lugar cheio de charme. No estilo que me representa, leve, bonito e cheio de significado”, nos contou Mara.