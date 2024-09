Marcela Oliveira celebrou aniversário com show da Banda EVA em São Paulo

Tiago e Maíra Holtz com Marcela Oliveira - Foto: Divulgação

O domingo (08) foi de muita festa em São Paulo, na Cosy Casa Mirante, no Morumbi, por conta do aniversário da empresária Marcela Oliveira, um dos nomes à frente da agência Estalo, que conta com unidades em Salvador e na capital paulista, além de operações em todo o país e no exterior.

Ao lado de muitos amigos e familiares, ela comemorou o novo ciclo com show da Banda EVA, liderada por Felipe Pezzoni. Os irmãos Maíra e Tiago Holtz, que são seus sócios, marcaram presença no agito.

Sempre atuando em grandes agências do mercado de live marketing, Marcela carrega experiências reconhecidas, como no Salão do Automóvel, além de convenções, promoções nacionais, ações com trade, eventos corporativos, campanhas institucionais, conteúdo digital e ativações em grandes eventos pelo Brasil, como o Carnaval de Salvador.

Experiente em navegar entre diversas entregas, ela é responsável pelas áreas comercial e estratégica no Brasil, coordenando um time engajado e focado em resultados.