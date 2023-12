Marcela Varjão celebrou aniversário em tarde de festa | A TARDE

Marcela Varjão | Foto: Roberta Quadros

A advogada Marcela Varjão recrutou amigos e familiares no último sexta-feira (16) para celebrar seu aniversário, em Salvador. Animada, a festa contou com show de Jau. Ao lado do marido, Cesinha Cavalcanti, ela recebeu a irmã Bruna Varjão com Zé Eduardo, a mãe Elane Varjão e o pai Coronel Guimarães, além de amigas como: Priscilla Cavalcanti, Sayuri Miura, Luiza Alonso, Nathália Brito, Daniela Duran, Vanessa Kiki, dentre outras. Marcela é especialista em Negócios Imobiliários e sócia do escritório Didier Sodré & Rosa Advocacia e Consultoria.