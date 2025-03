Marcelo Britto comemorou aniversário no Camarote Club

Marcelo Britto comemorado o aniversário no Camarote Club

Uma das maiores atrações do Carnaval de Salvador, o Camarote Club reuniu os foliões num ambiente recheado de conforto e que se propõe a ser a balada mais VIP e desejada da folia soteropolitana. Localizado no Clube Espanhol, dentro do circuito Barra-Ondina, o espaço recebeu shows de Léo Santana, CBX e Matheus e Kauan para agitar a quarta noite da festa, na última segunda-feira (03). Na ocasião, foi comemorado o aniversário do empresário Marcelo Britto, que esteve com amigos e familiares.