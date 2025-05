Marcelo Rangel será o novo presidente do Clube Bahiano de Tênis

Marcelo Rangel - Foto: Renata Marques

Com mais de 100 anos de existência o Clube Bahiano de Tênis, um dos mais tradicionais clubes da Bahia, vive momento de renovação. Nesta quarta-feira, 23, a instituição vai dar as boas vindas ao seu novo presidente: Marcelo Rangel. Passando a comandar a diretoria, o empresário sucede o posto do ex-presidente José Renato Lima, que será homenageado durante a cerimônia.

Voltado para o esporte de alto nível e o convívio social saudável, o Bahiano já passou por diversos momentos, e que com as novas mudanças estruturais e conceituais, volta a ser revitalizado.

O clube deverá contar cada vez mais com novas instalações, modalidades, eventos, sistema de sócios e academias completares. A chegada de Rangel à presidência promete ser uma das marcas dessa nova fase.