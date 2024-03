Marielza Brandão Franco é homenageada com Medalha do Mérito Judiciário | A TARDE

A desembargadora Marielza Brandão Franco será homenageada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com a Medalha do Mérito Judiciário. A solenidade vai acontecer no dia 22 de março (sexta-feira), a partir das 09h30, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O convite, assinado pela presidente do TJ-BA, Cynthia Resende, já está circulando pelo judiciário. No mesmo dia, o desembargador Antônio Maron Agle Filho também receberá a comenda.

Marielza Brandão é graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, dentre inúmeras graduações e especializações que acumulou ao longo na carreira. Ela ingressou na Magistratura baiana no ano de 1990, com 28 anos e neste ano de 2024 foi empossada como desembargadora.