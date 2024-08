Marina Sena confirma show da nova turnê em Salvador

- Foto: Divulgação

O Trapiche Barnabé vai sediar a sexta edição na capital baiana do Festival Sangue Novo, entre os dias 18 a 20 de outubro. No último dia de evento, Marina Sena será uma das principais atrações e a artista vai trazer o “Vício Inerente 2.0”, show inspirado em seu álbum mais recente, com faixas deste trabalho e outros sucessos.

Prometendo inovações estéticas e musicais, a turnê da cantora conta com canções famosas do álbum “Vício Inerente”, como “Mande um Sinal” e “Tudo Pra Amar Você”, além de outras como “Por Supuesto”, grande sucesso que tornou a artista conhecida do grande público.

Além de Marina Sena, a banda Academia da Berlinda e a cantora Ajuliacosta são outras presenças confirmadas para o Festival Sangue Novo em Salvador. A grade completa de atrações ainda será divulgada, mas os ingressos já podem ser encontrados na plataforma de vendas Sympla.